Siria, attesa per il rapporto Onu sui gas 20:28 - "Il 21 agosto nell'attacco a Damasco sono state usate armi chimiche su larga scala contro civili, tra cui bambini". Lo afferma il rapporto degli ispettori Onu consegnato nelle mani del segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon. Secondo il dossier, tra l'altro, ci sono "segni di colpevolezza" evidenti tra cui la traiettoria dei missili terra-terra usati e il largo uso di gas, all'incirca 350 litri.

Ban Ki-moon: "Attacco peggiore dai tempi di Saddam Hussein" - E' stato Ban Ki-moon a trasmettere "con cuore pesante" al Consiglio di Sicurezza il rapporto sull'uso di armi chimiche in Siria che, come ha spiegato lo stesso Segretario generale delle Nazioni Unite, è stato "il più significativo attacco coi gas contro civili dal 1998, quando Saddam Hussein li usò ad Halabja". Ban ha detto che la comunità internazionale si era impegnata a evitare il ripetersi di quell'orrore, "eppure è accaduto di nuovo".



Rapporto: "85% dei campioni positivi a gas sarin" - Secondo quanto emerge dal rapporto Onu, l'attacco chimico del 21 agosto in Siria sarebbe stato sferrato tra le 2 e le 5 del mattino, cosa che ne ha massimizzato le conseguenze: le basse temperature hanno inoltre permesso al gas letale di penetrare nei rifugi dove si rifugiavano i civili. L'85% dei campioni analizzati dagli esperti Onu sono risultati positivi al test per il gas sarin.



Ban Ki-moon: "Attacco è crimine di guerra" - Per Ban Ki-moon con l'attacco coi gas in Siria è stato commesso un "crimine di guerra". Il segretario generale dell'Onu ha quindi sottolineato come l'uso dei gas in Siria è una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale.



Ban Ki-moon ha quindi invitato i quindici membri del Consiglio di sicurezza ad assumersi le proprie responsabilità politiche e morali dimostrando la volontà politica per agire in modo decisivo. Il Segretario generale ha quindi sottolineato la necessità di prevedere sanzioni se Damasco non rispetterà il piano di smantellamento delle armi chimiche.



Ban Ki-moon: "Rapporto non indica chi ha usato armi chimiche" - Ban Ki-moon ha quindi spiegato che "il team di Ake Sellstrom ha determinato che sono state utilizzate armi chimiche": il loro mandato era determinare "se tali armi erano state usate, non da chi". Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha tuttavia sottolineato, rispondendo a chi gli chiedeva se il dossier desse indicazioni sulla responsabilità del presidente Bashar Al Assad, che le armi sono state usate su scala "relativamente vasta".



Usa e Gb: "Rapporto induce a pensare che armi chimiche siano state usate da Assad" - Il rapporto Onu conferma l'uso dei gas e i dettagli tecnici dimostrano che solo il regime di Assad può essere responsabile. Lo ha detto l'ambasciatrice Usa all'Onu Samatha Power. Sulla stessa lunghezza d'onda, Mark Lyall Grant, rappresentante permanente della Gran Bretagna al Palazzo di Vetro: "I dettagli del rapporto, soprattutto sulla scala dell'attacco, la qualità delle armi utilizzate e il tipo delle munizioni, puntano i riflettori sul regime di Bashar Al Assad".