Yemen, muore sposa bambina di 8 anni

Rawan è la bambina yemenita di 8 anni morta per le lesioni riportate durante la prima notte di nozze. I genitori l'avevano data in moglie a un uomo di 40 anni. A quanto scrive la stampa inglese che per prima ha riferito la vicenda, la piccola viveva nella zona tribale di Hardh, vicino al confine con l'Arabia Saudita, nel nord-ovest dello Yemen. è la bambinadi 8 anni morta per leriportate durante ladi. Il'avevano data in moglie a un uomo di 40 anni. A quanto scrive la stampa inglese che per prima ha riferito la vicenda, la piccola viveva nella zona tribale di, vicino al confine con l'Arabia Saudita, nel nord-ovest dello

Un gruppo di attivisti locali si è già mosso perché la famiglia della bambina e il marito vengano arrestati, sebbene la pratica delle spose bambine sia molto diffusa nello Yemen.



Secondo un rapporto del ministero degli Affari sociali, oltre un quarto delle donne yemenite si sposa prima dei 15 anni. Tale età era stata imposta come minima per contrarre matrimonio fino agli anni Novanta quando tale limite venne abrogato per consentire ai genitori di decidere quando far sposare le figlie.