foto Ansa

12:31

- La testimonianza di Domenico Quirico e Pierre Piccinin, liberati domenica dopo essere stati rapiti e tenuti prigionieri per mesi in Siria, potrebbe ribaltare tutti gli scenari internazionali. Piccinin giura infatti che "non è il governo di Assad ad aver utilizzato il gas sarin o un altro gas nella periferia di Damasco, è un dovere morale dirlo". Il belga ha raccontato di avere ascoltato in merito, assieme a Quirico, una conversazione tra i ribelli.