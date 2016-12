Famiglia americana trova un tesoro sommerso

foto Dal Web 17:56 - “Questo è come il finale di un sogno”. La famiglia Schmitt ancora non ci crede, ma è tutto vero. Al largo delle coste della Florida, vicino a Fort Pierce, hanno scoperto un tesoro che include catene d’oro, monete e un anello. Il carico prezioso era trasportato da 11 galeoni spagnoli, affondati nel 1715 a causa di un uragano. Il valore stimato è di 300.000$. - “Questo è come il finale di un sogno”. La famiglia Schmitt ancora non ci crede, ma è tutto vero. Al largo delle coste della Florida, vicino a Fort Pierce, hanno scoperto un tesoro che include catene d’oro, monete e un anello. Il carico prezioso era trasportato da 11 galeoni spagnoli, affondati nel 1715 a causa di un uragano. Il valore stimato è di 300.000$.

Non è una scoperta casuale. La famiglia aveva cercato dei tesori per molti anni e nel 2002 aveva trovato un piatto d’argento del valore di 25.000$. Ora potrà tenere una parte di quanto hanno scoperto. Tuttavia lo Stato della Florida, come prevede la legge, avrà la possibilità di prendere il 20% degli oggetti per conservarlo in un museo.