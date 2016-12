Siria, un milione di bimbi in fuga dalla guerra

Il direttore generale dell'Unicef, Anthony Lake, presentando i numeri ha denunciato il "fallimento della comunità internazionale", posta di fronte alle sue responsabilità. "Questo milionesimo bambino rifugiato - ha detto - non è solo un altro numero. E' un vero bambino in carne e ossa strappato alla sua casa, forse anche alla famiglia, di fronte a orrori che possiamo solo cominciare a capire".



Per l'Alto Commissario Unhcr, Antonio Guterres, sono "in gioco la sopravvivenza e il benessere di una generazione di innocenti". I giovani siriani "hanno perso la loro casa, i loro familiari e il loro futuro. Anche dopo aver attraversato il confine verso la sicurezza, sono traumatizzati, depressi e ha bisogno di un motivo di speranza" ha aggiunto.



Secondo gli ultimi dati delle due agenzie specializzate delle Nazioni Unite, circa 3.500 bambini e minorenni siriani sono giunti in Giordania, Libano e Iraq non accompagnati o separati dalle loro famiglie e globalmente i minorenni costituiscono circa la metà dei due milioni di profughi fuggiti dalla guerra in Siria e giunti in Libano, Giordania, Turchia, Iraq ed Egitto.



Ma i numeri della tragedia non si fermano al milione di bambini rifugiati. A questo vanno infatti sommati oltre due milioni di bambini e minorenni sfollati all'interno del loro Paese e l'Onu stima che almeno in 7mila siano stati uccisi. I bambini e minorenni rifugiati sono inoltre esposti a minacce quali il lavoro forzato, il matrimonio precoce e lo sfruttamento sessuale.