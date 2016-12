foto Ap/Lapresse

00:33

- Quattromila medici cubani arriveranno nei prossimi mesi in Brasile per far fronte alla cronica carenza di dottori nelle regioni più remote del Paese. Lo ha annunciato il ministero della Salute di Brasilia. Il regime cubano è particolarmente fiero del proprio sistema sanitario ed esporta attualmente circa 40 mila medici all'estero, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.