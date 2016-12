foto Ap/Lapresse

02:00

- Diciassette persone sono morte mercoledì in Iraq in una serie di attacchi, scontri ed esplosioni. Lo riferiscono fonti ufficiali. Gli attentati sono gli ultimi di una nuova ondata di violenza che ha reso questo Ramadan uno dei più sanguinosi degli ultimi anni con un bilancio di oltre 800 vittime in tutto il Paese. L'episodio più violento a Tikrit: prima è stato ucciso un poliziotto, poi un'autobomba è esplosa provocando 9 morti e 35 feriti.