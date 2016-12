Turchia, trovato un pezzo della croce di Gesù

09:21 - È spuntato all'improvviso nel bel mezzo degli scavi e gli archeologi sembrano non avere dubbi: quel pezzo di legno polveroso non sarebbe solo un pezzo di una croce, ma quello sacro su cui morì Gesù Cristo duemila anni fa. Quella che qualcuno identifica come la sacra reliquia è stata scoperta in un forziere di pietra nella Chiesa di Balatlar, nella provincia di Sinop nel nord della Turchia in uno scavo aperto nel 2009. Grande entusiasmo ma anche molto scetticismo. Da sempre, dopo la morte di Gesù, molti hanno affermato di aver ritrovato sotto terra parti della sacra croce su cui spirò del Messia. Famosa a tal proposito la frase del teologo Calvino risalente al XVI secolo: "Se tutti i pezzi di croce fossere messi insieme formerebbero da soli l’intero carico di una nave, anche se i Vangeli dicono che questo carico veniva trasportato da un solo uomo!".