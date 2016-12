Francia, arrestato il dissidente kazako Ablyazov

foto Ansa Correlati Ablyazov si appella a Letta: salvi mia moglie e mia figlia da Nazarbayev

Caso Shalabayeva, revocata espulsione 06:26 - Il dissidente kazako, Mukhtiar Ablyazov, è stato arrestato nel pomeriggio a Mouans-Sartoux, vicino Grasse. Lo conferma al Financial Times la polizia giudiziaria di Marsiglia. Sono state le autorità ucraine a chiederne l'arresto. L'oligarca potrebbe essere trasferito a Parigi. In precedenza era circolata la notizia di una sua cattura a Cannes ad opera delle forze speciali francesi.

Secondo quanto detto dal legale dell'uomo al Financial Times, Ablyazov sarebbe stato rintracciato e trattenuto nei pressi di Nizza, in una villa, dagli uomini della Gendarmeria locale. Aveva con sè un passaporto della Repubblica Centrafricana.



Oppositore del presidente Nursultan Nazarbayev, Ablyazov risulta ricercato nel suo Paese per frode fiscale. Anche la Russia ha richiesto l'estradizione del dissidente, che aveva ottenuto asilo dalla Gran Bretagna nel 2011.



Nelle ultime settimane aveva suscitato scalpore e polemiche nel nostro Paese l'espulsione dall'Italia della moglie Alma Shalabayeva e della figlia minorenne del dissidente.



Il figlio su Facebook: "Arrestato su richiesta ucraina" - "Alle 15 nostro padre, Mukhtar Ablyazov, è stato arrestato in Francia. Secondo quanto ci è stato riferito dalla polizia, l'arresto è stato eseguito su richiesta dell'Ucraina. Sappiamo che le azioni delle autorità ucraine sono conseguenza di un ordine del regime kazako". E' il messaggio pubblicato fa su una pagina Facebook attribuita a Madiyar Ablyazov, figlio del dissidente kazako arrestato. Il post è firmato anche da Madina, altra figlia dell'oppositore del presidente kazako. Dalla pagina Facebook, su cui è pubblicato l'articolo del Financial Times che per primo ha dato la notizia dell'arresto, è invece sparito l'appello del figlio del dissidente ad evitare che il padre sia estradato in modo "illegale" come accaduto in Italia alla madre Alma Shalabayeva.



Il dissidente comparirà in un tribunale francese - Mukhtar Ablyazov comparirà dinnanzi al Tribunale di Aix-en-Provence, secondo fonti vicine all'inchiesta.