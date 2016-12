L'ultimo video di Dall'Oglio prima del rapimento

11:09 - Accolto come una star dai ragazzi della rivoluzione siriana. E' Paolo Dall'Oglio, il gesuita rapito ieri nella città di Raqqa che in questo video compare a una manifestazione anti regime. "Se Dio vuole Raqqa e la Siria saranno liberi", dice dopo aver salutato una folla in festa. Sebbene non ci sia la certezza che il video sia stato girato il 28 luglio, fonti hanno confermato a Tgcom24 che il filmato è stato girato poche ore prima del rapimento.