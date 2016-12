Siria, rapito il gesuita padre Paolo Dall'Oglio

foto Ansa

23:39

- Il gesuita italiano padre Paolo Dall'Oglio è stato rapito in Siria da islamisti di un gruppo filo-Al Qaeda. Lo riferiscono attivisti anti-regime. Secondo le fonti, il religioso stava camminando per strada a Raqqa quando è stato raggiunto dai sequestratori. Dall'Oglio ha lavorato per anni in Siria adoperandosi per il dialogo interconfessionale ed è stato espulso nel 2012 per aver preso posizione in favore dell'insurrezione contro Bashar Al Assad.