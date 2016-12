Turchia, filosofo islamico contro donne incinte

foto Ap/Lapresse Correlati Turchia, nuova forma di protesta: tutti distesi per terra nelle piazze delle città 18:58 - Vedere donne incinte in pubblico non è solo "immorale", ma è anche "antiestetico". Lo ha detto alla tv pubblica turca Trt1 il pensatore sufi Omer Tugrul Inancer. Il noto filosofo islamico ha spiegato che è "immorale" per le donne con il pancione esporsi allo sguardo del pubblico. "Far squillare le trombe per annunciare che si è incinte è contro la nostra civiltà. Non dovrebbero andare in giro per la strada con quelle pance", ha aggiunto. - Vederenon è solo "", ma è anche "". Lo ha detto alla tv pubblica turcail pensatore sufi. Il noto filosofo islamico ha spiegato che è "immorale" per le donne con il pancione esporsi allo sguardo del pubblico. "Far squillare le trombe per annunciare che si è incinte è contro la nostra civiltà. Non dovrebbero andare in giro per la strada con quelle pance", ha aggiunto.

Oltrettutto, secondo il pensatore islamico, "è anche antiestetico. Dopo 7-8 mesi di gravidanza le future madri dovrebbero uscire con i mariti in macchina, per andare a prendere un po' d'aria fresca. E farlo nelle ore serali. E invece le vediamo tutte in televisione. E' sgradevole. Non è realismo, è immoralità".



E mentre il presentatore del programma ha ringraziato Inancer con un "Dio la ascolti", sui social network si è scatenata la bufera, con la proposta di una manifestazione a Istanbul indossando un cuscino a mo' di pancia sotto le magliette per solidarietà con le donne incinte. Anche l'opposizione non è rimasta a guardare, gridando a un nuovo segnale della "islamizzazione rampante" della Turchia sotto Erdogan. "Devono smetterla di prendersela con le donne in questo Paese. Se potessero, regolamenterebbero anche l'aria che le donne respirano", ha tuonato il socialdemocratico Aylin Nazliaka. "Inancer dice che è sgradevole vedere donne incinte per strada. Ma non è sgradevole invece sentire il premier dire che devono avere almeno tre figli?", ha quindi protestato il nazionalista laico Mehmet Oktay, che ha anche accusato la Trt di essere diventata un organo di propaganda del governo islamico.



La Direzione degli affari religiosi (Dynet) guidata dal Gran Mufti, ha cercato di calmare la polemica ma con scarsi risultati: "La religione non prevede l'isolamento delle donne, né delle donne incinte - ha chiarito -. Anzi, essere madre è dono di Dio". Ma non ha mancato di aggiungere che "tuttavia le donne incinte dovrebbero stare più attente a come si vestono, tutte le donne dovrebbero", in particolare "non indossando vestiti che mostrino le pance e il fondoschiena".