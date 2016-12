India, stupro di gruppo su turista: 6 ergastoli

foto Ap/Lapresse Correlati Allarme stupri in India: violentata una turista 19:18 - Un tribunale indiano ha condannato all'ergastolo sei uomini accusati di aver stuprato una turista svizzera il 15 marzo nello Stato del Madhya Pradesh. Lo riferisce The Times of India. La donna, 39 anni, girava in bicicletta insieme al marito per il Paese quando è stata stuprata dal branco, mentre lui è stato picchiato e obbligato ad assistere alla scena. La coppia elvetica era diretta ad Agra, dove si trova il Taj Mahal, nel nord dell'India. - Un tribunale indiano ha condannato all'ergastolo sei uomini accusati di aver stuprato una turista svizzera il 15 marzo nello Stato del Madhya Pradesh. Lo riferisce The Times of India. La donna, 39 anni, girava in bicicletta insieme al marito per il Paese quando è stata stuprata dal branco, mentre lui è stato picchiato e obbligato ad assistere alla scena. La coppia elvetica era diretta ad Agra, dove si trova il Taj Mahal, nel nord dell'India.

Trovati con gli oggetti della coppia - Il giudice di un tribunale speciale del distretto di Datia, Jitendra Kumar Sharma, ha anche imposto un'ammenda di 10 mila rupie (128 euro) a testa. I sei condannati, che hanno un'età compresa tra 20 e 30 anni, abitano in un villaggio vicino al bosco dove la donna di 39 anni e il compagno avevano montato la tenda per trascorrere la notte. Dopo aver immobilizzato l'uomo, i giovani hanno stuprato a turno la turista e sono poi fuggiti rubando la macchina fotografica e altro materiale che è poi stato trovato dalla polizia a casa dei sospetti. Il processo si è svolto per direttissima.



4 studentesse cristiane stuprate da 25 ubriachi - La scia di stupri che sta indignando l'India prosegue. Sempre il Times of India riporta che quattro ragazzine di un collegio cristiano nello stato indiano del Jharkhand sono state stuprate da un branco di 25 giovani ubriachi entrati nottetempo nella scuola. Le adolescenti, dai 12 ai 15 anni, si trovavano nel dormitorio della scuola che sorge in una remota area del distretto di Pakur. Gli aggressori, armati di coltelli e sciabole, sono entrati dopo aver immobilizzato i guardiani e sottratto loro i telefonini, raggiungendo le camerate e "selezionando" con una torcia le ragazzine.