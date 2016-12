India, mangiano a mensa: morti 20 bambini

foto Ap/Lapresse 06:18 - Almeno 20 bambini sono morti dopo aver consumato un pasto gratuito fornito dalla scuola nello Stato del Bihar, nel nord dell'India, provocando violente proteste della popolazione. Lo riferisce la tv Cnn-Ibn. E' successo in una scuola elementare di un povero villaggio chiamato Jajauli, a circa 100 chilometri dal capoluogo di Patna. - Almenosonodopo aver consumato unfornito dalla scuola nello, nel nord dell, provocando violente proteste della popolazione. Lo riferisce la tv Cnn-Ibn. E' successo in una scuola elementare di unchiamato, a circa 100 chilometri dal capoluogo di Patna.

Dopo il pasto, i bambini dai 4 agli 8 anni presenti nella scuola hanno cominciato a mostrare gravi segni di avvelenamento. Sono stati immediatamente soccorsi e portati all'ospedale, ma l'intossicazione si è rivelata fatale per molti di loro. Una trentina di scolari si trovano ancora all'ospedale, alcuni in serie condizioni.



L'incidente ha scatenato la rabbia dei genitori, che stamattina sono scesi in strada e hanno vandalizzato alcuni veicoli.



Da alcuni anni il governo indiano ha introdotto un programma nazionale di mensa gratuita ("midday meal scheme") nelle aree più povere per combattere la malnutrizione.