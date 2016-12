foto Ap/Lapresse

01:54

- Il parlamento irlandese ha votato una legge che ammette l'aborto a certe condizioni. Il controverso testo è passato dopo mesi di dibattito nel Paese a forte radicamento cattolico. La normativa è stata voluta dal premier Edna Kenny favorevole all'aborto in caso la gestante sia in pericolo di vita. Per entrare in vigore alla legge ora manca solo il via libera della camera alta, dove il partito di Kenny, il Fine Gael, è comunque in maggioranza.