07:48 - Il cane al guinzaglio e il telefonino in mano. Leon Rosby, un americano di Hawthorne a Los Angeles si stava divertendo a riprendere un intervento delle numerose volanti di polizia giunte nella contea. Ad alcuni poliziotti la cosa non è piaciuta. Quando Leon ha capito che due di loro si stavano dirigendo nella sua direzione ha chiuso il cane in auto. I due cops hanno ammanettato Leon spintonandolo verso una volante. Vedendo il padrone in difficoltà il cane è intervenuto. È saltato fuori dal finestrino diretto verso i poliziotti. Ha abbaiato, provato a difendere Leon in modo sempre più aggressivo. I poliziotti hanno provato ad allontanarlo, invano. Ed ecco che uno di loro ha estratto la sua pistola facendo fuoco sull'animale che si è rotolato a terra in preda agli spasmi. (Alcuni fotogrammi finali del video sono stati omessi a causa del contenuto troppo crudo).