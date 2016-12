foto Ansa

23:34

- Almeno sei Paesi della Ue, tra cui l'Italia, collaborano con gli Usa nella raccolta di dati personali in virtù di accordi internazionali di intelligence. Lo rivela il Guardian citando un ex luogotenente della Marina Usa che ha lavorato per la Nsa, l'agenzia di spionaggio americana. La nuova talpa ha deciso di uscire allo scoperto dopo che i politici europei stanno raccontando solo "metà della storia" delle attività della Nsa.