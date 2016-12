foto Dal Web

15:25

- Una coppia cinese è morta cadendo dalla finestra del terzo piano di un palazzo mentre stava facendo sesso. Alcuni testimoni hanno visto i due cadere abbracciati dalla facciata del palazzo per poi cadere in terra esanimi.La foto choc riportata dal The Sun sta facendo il giro del mondo. Secondo una prima ricostruzione i due si sarebbero poggiati alla finestra per fare l'amore, ma i materiali scarsi degli infissi e la foga dell'atto hanno comportato la tragedia.