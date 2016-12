Ryanair, media francesi: a rischio sicurezza Compagnia risponde: atterraggi per maltempo

foto Ap/Lapresse Correlati A 19 anni Ryanair gli offre comandi Boeing 09:35 - La corsa al risparmio di Ryanair può essere un rischio per la sicurezza dei passeggeri. Lo sostiene il settimanale francese Le Nouvel Observateur. Secondo la rivista, la compagnia low cost irlandese fa mobbing sui piloti per consumare meno combustibile possibile anche a rischio di fare un atterraggio di emergenza, come è successo più volte nel 2012 (tre a Valencia e una a Budapest). A dimostrarlo alcune lettere dei piloti della società aerea. - La corsa al risparmio dipuò essere un rischio. Lo sostiene il settimanale francese Le Nouvel Observateur. Secondo la rivista, la compagnia low cost irlandese fa mobbing sui pilotipossibile anche a rischio di fare un atterraggio di emergenza, come è successo più volte nel 2012 (tre a Valencia e una a Budapest). A dimostrarlo alcune lettere dei piloti della società aerea.

La denuncia dei piloti secondo i media francesi- I piloti denunciano che c'è "una pressione costante della direzione affinché i piloti limitino il consumo di carburante per ragioni economiche: più l'aereo è pieno, più è pesante e consuma cherosene, quindi costa di più". Secondo Le Nouvel Observateur, Ryanair stabilisce "una quota ottimale di carburante". Il comandante di bordo può richiedere un extra a causa delle condizioni climatiche o del traffico all'atterraggio, ma se questo carburante supplementare supera i 300 chili deve renderne conto alla direzione. "Bisogna evitare di prendere sistematicamente 300 chili in più - si legge in una lettera firmata da John Lesie, responsabile della base delle Midlands Orientali, in Inghilterra e pubblicata dal giornale -. Aggiungere sempre 300 chili per ogni volo rappresenta un costo supplementare per la compagnia di oltre 5 milioni di dollari l'anno". Regolarmente, ogni mese o trimestre, Ryanair presenta una classifica del "carburante consumato" dai suoi piloti: il 20% di loro che è in testa ha diritto a una lettera in cui la direzione si congratula "per il lavoro ben fatto". Mentre il 20% in coda alla lista riceve una comunicazione in cui li si "incoraggia" a rivedere al risparmio la loro maniera di pilotare.



Riceviamo e pubblichiamo la risposta di Ryanair - "La policy di Ryanair sul carburante permette ai piloti di fare quanto carburante desiderano e rispetta appieno la regolamentazione Irlandese e UE. Avete erroneamente affermato che i voli di Ryanair hanno effettuato atterraggi d’emergenza a Valencia a luglio 2012 per “mancanza di carburante”. Questo è falso. Il rapporto ufficiale della Irish Aviation Authority ha confermato che questi aerei sono stati dirottati a Valencia a causa delle avverse condizioni metereologiche a Madrid. Il rapporto conferma anche che i tre aerei hanno fatto carburante extra; hanno volato per un’ora in più rispetto a quanto pianificato, e tutti hanno rispettato appieno le norme di sicurezza UE. 3. La lettera Ryanair a cui vi riferite è stata emessa dal Capitano della Base di East Midlands il 1 febbraio 2010, oltre 3 anni fa. Questa lettera è stata male formulata ed è stata ritirata il giorno seguente il 2 febbraio 2010, quando è giunta all’attenzione del Chief Pilot di Ryanair. Tutto questo succedeva oltre 3 anni fa. Come conferma la recente dichiarazione di settembre 2012 dell’autorità di sicurezza irlandese/spagnola, la sicurezza di Ryanair “è alla pari delle più sicure compagnie aeree di Europa”.