Gb, un motore dell'aereo scoppia al decollo

07:58 - Uno dei motori di un aereo che trasportava più di 300 passeggeri è esploso poco prima del decollo. L'Airbus A330 stava rullando sulla pista di Manchester, quando il suo motore di destra è improvvisamente scoppiato. Il velivolo fortunatamente non si era ancora alzato in volo e il pilota è stato in grado di riportare la situazione sotto controllo.