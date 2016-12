Secondo il Cir (Consiglio Italiano per i Rifugiati) ci sono luoghi in Italia, in cui la tortura e i trattamenti disumani e degradanti sono di fatto esercitati: attraverso il sovraffollamento delle carceri, le condizioni disumane nei Centri di Identificazione e di Espulsione. La tortura ha come unico obiettivo la distruzione dell’identità delle sue vittime e produce effetti devastanti sulla psiche di chi la subisce, determinando veri e propri stati di frammentazione psichica. Recuperare questi frammenti al fine di ricostruire una “storia che cura”, accompagnare la persona nella ricostruzione della identità colpita e distrutta è un processo difficile da compiere, ed è quello che il CIR cerca di fare con l’assistenza legale, il supporto sociale, l’assistenza medica e psicologica specialistica, laboratori di riabilitazione psico-sociale attraverso il teatro.

Lo spettacolo dedicato alla giornata internazionale è messo in scena da 15 rifugiati sopravvissuti a esperienze di violenza estrema. Per cinque mesi hanno partecipato al laboratorio di riabilitazione psico-sociale promosso nell’ambito del progetto Together with Vi.To. – progetto di Accoglienza e Cura delle Vittime di Tortura del CIR (Consiglio italiano per i rifugiati). Si tratta di uno spettacolo a due binari, che si affiancano e si integrano fra loro. Da una parte la "Storia della Colonna Infame" in cui vengono narrati i fatti accaduti nel 1630, in una Milano che, devastata dalla peste, perseguitava tutti coloro ritenuti a torto o a ragione untori. Venivano così accusate, torturate e uccise, persone innocenti. E la persecuzione continuava dopo la morte: prima con la demolizione della casa e poi con l’erezione di una colonna, una colonna infame, come simbolo in grado di ricordare ai posteri la colpa, la condanna e la pena degli accusati. Dall’altra parte, ci sono gli "attori-rifugiati", che in un binario parallelo, ci raccontano tratti della loro vita, dei loro sogni, delle loro frustrazioni e speranze al giorno d’oggi. Della loro fuga e della loro angoscia di essere ritenuti i nuovi untori.