Sud Africa, Nelson Mandela è in fin di vita

foto Ap/Lapresse 22:18 - Le condizioni di salute di Nelson Mandela sono "critiche", secondo quanto annunciato dalla presidenza del Sudafrica. "L'ex presidente Mandela è ancora in ospedale a Pretoria e il suo stato di salute è diventato critico", ha scritto il presidente Jacob Zuma il quale ha incontrato anche Graça Machel, moglie di Mandela, per discutere la situazione. - Le condizioni di salute di Nelson Mandela sono "critiche", secondo quanto annunciato dalla presidenza del Sudafrica. "L'ex presidente Mandela è ancora in ospedale a Pretoria e il suo stato di salute è diventato critico", ha scritto il presidente Jacob Zuma il quale ha incontrato anche Graça Machel, moglie di Mandela, per discutere la situazione.

"Lo stato (di salute) dell'ex presidente Nelson Mandela, che è sempre ricoverato a Pretoria, è diventato critico", si legge in una nota dell'ufficio di presidenza, in cui si fa sapere che i medici stanno facendo quanto è possibile per la vita di Madiba, 94 anni, che è in ospedale da 15 giorni per un'infezione polmonare. "E' in buone mani", si legge ancora.



A fianco dell'ex presidente sudafricano Nelson Mandela ci sono la moglie, Graca Machel, il presidente del Sudafrica, Jacob Zuma e il vicepresidente dell'Anc (il partito che fu di Mandela, al governo), Cyril Ramaphosa.