Argentina, respinge le cure perché "Dio cura ogni male": morta 19enne anoressica

Maria Antonella Mirabelli, ragazza argentina 19 anni che soffriva di anoressia, è morta dopo aver respinto per mesi le cure mediche, in base alle proprie convinzioni religiose. Ad appoggiarla nella scelta di non farsi aiutare anche la madre e la nonna: "Non ha ricevuto alcuna cura medica, sulla base del precetto biblico secondo il quale Dio cura ogni male", hanno fatto sapere le due donne.

Maria Antonella viveva a Rosario del Tala, nel nordest dell'Argentina. Quando è morta pesava ormai 31 chilogrammi.



"Abbiamo avuto fede e abbiamo pregato perché guarisse - ha spiegato in una lettera la madre -. Già precedentemente il Signore la aveva risparmiata dopo che le era stata diagnosticata la schizofrenia e una trombosi".



Il padre ha provato a farla curare - I suoi genitori sono separati da tempo e, alcuni mesi fa il padre, vedendo le condizioni della ragazza e temendo il peggio, aveva chiesto l'intervento della magistratura per verificare se la giovane fosse stata di fatto abbandonata dalla sua ex moglie e madre della ragazza.



Il responsabile della procura di Rosario del Tala, Elbio Rojin, ha sottolineato che la giustizia "ha fatto tutto quel che c'era da fare" per cercare di convincere la ragazza, sottolineando che in effetti le sue convinzioni religiose "hanno pesato molto" nel fatto di respingere le cure.