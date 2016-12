Ucciso in Siria, padre di Delnevo:morto da eroe

foto Da video Correlati Italiano muore combattendo per i ribelli

In morte di Giuliano - di Toni Capuozzo

I video del genovese convertito e morto in Siria 14:49 - "Sono orgoglioso di mio figlio, è morto da eroe per salvare un amico". Sono le parole di Carlo Delnevo, padre di Giuliano, il giovane genovese ucciso in Siria mentre stava combattendo al fianco dei ribelli contro i soldati di Bashar Al Assad. "Era partito per la Siria più di sei mesi fa, senza avvertirmi. Mi ha raccontato che sarebbe andato in Turchia, invece è andato in Siria che lui definiva 'la mia via'". - "Sono orgoglioso di mio figlio, è morto da eroe per salvare un amico". Sono le parole di, padre di, il giovane genovese ucciso inmentre stava combattendo al fianco dei ribelli contro i soldati di. "Era partito per la Siria più di sei mesi fa, senza avvertirmi. Mi ha raccontato che sarebbe andato in Turchia, invece è andato in Siria che lui definiva 'la mia via'".

Il 24enne si era convertito all'islam prendendo il nome di Ibrahim. Era stato indagato a Genova per arruolamento con finalità di terrorismo ed era sposato da qualche anno con una ragazza marocchina, figlia di musulmani integralisti. I due si erano uniti in matrimonio secondo il rito islamico a Casablanca.







Il padre dello studente, separato dalla moglie, è un cattolico praticante: "Ho cercato di capire (la sua conversione) e ho provato a convincerlo a tornare indietro", dice in un'intervista a Repubblica. "Era andato in Siria perché per lui difendere l'aggressione contro le donne e i bambini era una missione".



L'uomo, che abita nella zona del Carmine, quartiere chic di Genova, è orgoglioso del figlio: "L'ho sentito al telefono poco prima che lo uccidessero, mi diceva che si sentiva realizzato lì", aggiunge. E racconta anche come il ragazzo è morto durante i combattimenti: "Giuliano aveva un amico, un somalo, a cui era molto legato. Insieme avevano chiesto di andare sulla linea di fuoco. Quando mio figlio ha visto che il suo amico era steso a terra, ferito, è uscito dal rifugio per trascinarlo al riparo mentre continuavano a sparare. Così l'hanno colpito".



Ora attende che il cadavere sia riportato in Italia, ma le speranze sono poche. "Non ho più avuto notizie, credo che non riuscirò a riavere mio figlio. Ma Giuliano è sempre con me, perché non c'è niente di più nobile che morire per salvare un amico".



Procura di Genova: "Era un reclutatore" - Giuliano Ibrahim Delnevo, il genovese di 24 anni morto in Siria combattendo a fianco dei ribelli, avrebbe fatto anche attività di reclutamento. E' questa una delle ipotesi di reato formulata dalla procura distrettuale di Genova a carico del giovane, di tre maghrebini e di un altro cittadino italiano convertito all'Islam.