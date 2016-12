foto Ansa

00:45

- Il ministro turco per gli Affari europei, Egemen Bagis, lancia un avvertimento ai manifestanti di Istanbul. Chiuque entri su Piazza Taksim questa notte sarà "trattato dalla polizia come un terrorista", ha dichiarato Bagis, secondo Hurriyet online. Quattro ore dopo l'assalto da parte dei reparti anti-sommossa a Gezi Park, nel cuore della città gli scontri fra polizia e manifestanti sono tuttora in corso.