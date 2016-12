foto Getty

06:38

- Le donne che hanno un figlio senza essere sposate devono essere multate. A chiederlo, con una proposta di legge, è l'ufficio per gli affari legislativi della città di Wuhan, in Cina: la sanzione prevista di almeno il doppio del reddito annuale percepito l'anno precedente al parto. La proposta è stata pubblicata online, e i cittadini hanno tempo fino al 7 giugno per inviare commenti e suggerimenti prima dell'approvazione.