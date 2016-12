Classifica annuale Ocse, è l'Australia il Paese dove si vive meglio

foto Reuters Correlati Il lavoro da sogno: sei mesi per 80mila euro

Giovani disoccupati italiani: la nuova opportunità di lavoro è australiana 19:18 - Qual è il miglior Paese al mondo dove vivere? Semplice: l'Australia. O almeno è quello che ci dicono gli esperti dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico. Per il terzo anno consecutivo la patria dei canguri vince questa classifica. E l'Italia? Inutile cercarla, è fuori dalla top ten.

Per stilare la sua annuale “Better Life Index”, L'Ocse utilizza undici parametri che vanno dall’istruzione all’ambiente, dal reddito all’occupazione. L'Australia precede Svezia e Canada. Seguono Norvegia, Svizzera, Stati Uniti, Danimarca, Paesi Bassi, Islanda e Regno Unito.



Dall'anno della nascita di questa classifica, il 2011, l'Australia è sempre stata in testa. Sicuramente l'essere stata marginalmente colpita dalla crisi che si è abbattuta su Stati Uniti ed Europa l'ha avvantaggiata. E anche gli stretti rapporti con i motori dell'economia mondiale, la Cina e il Sud-Est asiatico, l'hanno agevolata.



Per questo l'84% degli australiani si dichiara contento della propria vita. La media di felicità per gli altri Paesi è attorno all'80% mentre per gli italiani questo indice crolla ad un misero 69%.



Ma vediamo alcuni numeri. Il reddito familiare medio in Australia è di 28.884 dollari americani l’anno (23mila è la media dei 34 Paesi Ocse). Ma è una ricchezza non ben distribuita visto che il 20% della popolazione guadagna sei volte di più del 20% della popolazione povera. Altissima la percentuale di impiego: il 73% delle persone abili tra i 15 e i 64 anni lavora.



E infine la speranza di vita migliora. In Australia è pari a 82 anni mentre la media Ocse si aggira attorno agli 80. I grandi spazi, il mare, il buon clima: anche questo certamente incide sull'umore degli abitanti del continente australiano.