foto Ap/Lapresse

06:22

- Altri tre suicidi in un impianto della Foxconn, l'azienda taiwanese con molte sedi in Cina, che produce e assembla iPhone, iPad e prodotti per Nokia, Sony e alter aziende. I tre suicidi, secondo quanto denuncia China Labor Watch, sono avvenuti nel giro di 20 giorni nella fabbrica di Zhengzhou, nella provincia orientale dell'Henan. L'ultimo suicidio è avvenuto lo scorso 14 maggio, quando un trentenne si è lanciato dal tetto della fabbrica.