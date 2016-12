Siria, Ong: "Ad oggi 80mila morti, la metà civili"

foto Ap/Lapresse 16:19 - Sono oltre 80mila le vittime in Siria, circa la metà delle quali civili, dall'inizio del conflitto. Lo rendo noto l'Osservatorio siriano dei diritti umani. Di questi 4.788 sono bambini e 3.048 sono donne; 16.729 invece sono soldati mentre 12mila sono paramilitari filo-regime e "informatori di Assad". - Sono oltre 80mila le vittime in Siria, circa la metà delle quali civili, dall'inizio del conflitto. Lo rendo noto l'Osservatorio siriano dei diritti umani. Di questi 4.788 sono bambini e 3.048 sono donne; 16.729 invece sono soldati mentre 12mila sono paramilitari filo-regime e "informatori di Assad".

Ma cifre reali sarebbero doppie - L'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione con sede a Londra, stima poi che, dall'inizio della rivolta nel 2011, su oltre 80.000 morti ben 34.473 sono vittime civili. Quanto ai morti militari, si contano 16.729 soldati e 12.000 tra paramilitari filo-regime e "informatori del regime". L'Ong conta 12.916 vittime tra i combattenti ribelli, a cui vanno aggiunti 1.847 morti non identificati e 1.924 disertori. L'Osservatorio, tuttavia, ritiene che il numero delle vittime, tra soldati e ribelli, sia almeno il doppio, ma che le parti non abbiano interesse a fornire le cifre esatte.