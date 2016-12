Usa, bimbo di 5 anni spara e uccide sorellina

foto LaPresse 20:07 - Un bambino americano di 5 anni ha ucciso la sorellina di 2 anni con un fucile calibro 22 progettato specificatamente per bambini che gli era stato regalato lo scorso anno e con cui sparava abitualmente. La madre dei piccoli si trovava in veranda quando ha udito lo sparo e si è precipitata in casa. La tragedia è avvenuta in Kentucky. - Un bambino americano di 5 anni ha ucciso la sorellina di 2 anni con un fucile calibro 22 progettato specificatamente per bambini che gli era stato regalato lo scorso anno e con cui sparava abitualmente. La madre dei piccoli si trovava in veranda quando ha udito lo sparo e si è precipitata in casa. La tragedia è avvenuta in Kentucky.

Secondo il medico legale Gary White, intervistato dal giornale locale The Lexington Herald-Leader, si è trattato di un incidente. La polizia ha detto che la bambina, identificata dal medico legale come Caroline Starks, è stata trasportata in ospedale dove è stata dichiarata morta. Al momento della tragedia la mamma dei bambini si trovava in veranda. "Ha detto che non sono passati più di 3 minuti, poi ha sentito lo sparo ed è corsa in casa e ha trovato la figlia", è il resoconto dei fatti fornito dalla donna al medico legale.



L'arma con cui il bambino ha ucciso la sorellina è un lungo fucile calibro 22 della Crickett progettato apposta per i bambini. Un regalo ricevuto l'anno scorso e conservato in un angolo di una stanza. "I genitori non sapevano che ci fossero ancora munizioni dentro", ha detto il medico legale riportando sempre le parole della madre dei bambini.