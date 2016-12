Il Giappone si prepara ai missili nordcoreani

foto Reuters Correlati Missili nel centro di Tokyo

13:15 - In seguito alle minacce nucleari nordcoreane, il ministero della Difesa giapponese ha dato ordine di predisporre batterie anti-missile Patriot nel quartier generale di Ichigaya, nel centro di Tokyo, e in altri punti dell'area metropolitana (Asaka e Narashino). Tokyo ha anche dispiegato nel mar del Giappone due cacciatorpedinieri di classe Aegis, dotati di missili intercettori.

Intanto, all'alba, gli addetti nordcoreani del distretto a sviluppo congiunto di Kaesong non si sono presentati al lavoro. Ieri il governo di Pyongyang aveva detto di voler temporaneamente sospendere le operazioni nella zona. Una decisione che il presidente Sud Coreano, park Geun-hye, ha bollato come un autogol di Pyongyang, poiché in questo modo la Corea del Nord mina la propria credibilità industriale a livello internazionale. "Quando si ha una Corea del Nord che non rispetta le regole internazionali e le proprie promesse, intraprendendo azioni come bloccare il distretto di Kaesong mentre il mondo guarda, nessun Paese al mondo vorrà investire di nuovo nel Nord", ha sottolineato.