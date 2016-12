Obama finanzia missione per catturare asteroidi

foto Ap/Lapresse 19:05 - Il presidente Barack Obama intende inserire nel budget 2014 un finanziamento da 105 milioni di dollari da destinare alle prime fasi di un programma della Nasa per catturare nello spazio un asteroide da 500 tonnellate con un'astronave robotizzata, e trasportarlo vicino alla luna, dove gli astronauti possano poi esaminarlo ed estrarne materiali preziosi. - Il presidenteintende inserire nel budget 2014 un finanziamento da 105 milioni di dollari da destinare alle prime fasi di un programma dellaper catturare nello spazioda 500 tonnellate con un'astronave robotizzata, e trasportarlo vicino alla luna, dove gli astronauti possano poi esaminarlo ed estrarne materiali preziosi.

La missione per la "cattura" potrebbe partire già nel 2017, mentre l'operazione con gli astronauti vicino alla luna potrebbe avvenire nel 2021. In base al piano, un razzo Atals V dovrebbe lanciare la nave robotizzata verso l'asteroide con il compito di catturarlo e trasportarlo, e poi gli astronauti lo raggiungerebbero tramite lo Space Launch System e una capsula Orion, già in via di realizzazione. Un lancio di una capsula Orion senza equipaggio è già in programma per il prossimo anno.