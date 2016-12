Olanda, club pedofilo ha diritto a esistere

foto Ansa 15:27 - Sentenza shock in Olanda, dove la corte d'appello ha stabilito che non deve essere vietata l'attività di una fondazione che promuove la pedofilia. Nel 2012 il tribunale civile di Assen aveva ingiunto lo scioglimento del gruppo "Stitching Martijn", rilevando che le sue proposte sui contatti sessuali tra adulti e bambini erano contrarie alle norme ed ai valori della società olandese. Ora invece la sentenza di primo grado è stata ribaltata. - Sentenza shock in, dove la corte d'appello ha stabilito che non deve essere vietata l'attività di una fondazione che promuove la. Nel 2012 il tribunale civile di Assen aveva ingiunto lo scioglimento del gruppo "", rilevando che le sue proposte sui contatti sessuali tra adulti e bambini erano contrarie alle norme ed ai valori della società olandese. Ora invece la sentenza di primo grado è stata ribaltata.

Per i giudici i testi e le foto presenti sul sito della fondazione non contravvenivano la legge. Il fatto, poi, che alcuni dei suoi membri siano stati condannati per reati sessuali, non andava connesso al lavoro della fondazione stessa.



Giudici: "Società olandese resiste alle aberrazioni" - La corte ha rilevato che le proposte per la liberalizzazione della pedofilia sono "una seria contravvenzione di alcuni principi del sistema penale olandese", in particolare per quanto concerne la minimizzazione dei "pericoli dei contatti sessuali con giovani". Ma i giudici hanno sentenziato che la società olandese è sufficientemente "resistente per affrontare le dichiarazioni indesiderabili ed il comportamento aberrante" promosso dal gruppo fondato nel 1982 e sciolto lo scorso anno in seguito alla sentenza di primo grado. Il suo ex presidente, Martijn Uittenbogaard, ha annunciato che i 60 soci non si riuniranno per decidere i prossimi passi. L'ufficio del procuratore sta valutando ora l'ipotesi di un ricorso in terzo grado.