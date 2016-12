Siria, attacco suicida a moschea: 42 morti

foto Afp 22:21 - E' salito ad almeno 42 morti, incluso un importante religioso sunnita conciliante verso il regime siriano di Bashar Al Assad, il bilancio dell'attentato compiuto contro una moschea nella zona nord di Damasco. Lo ha annunciato il ministero della Sanità. Secondo la polizia si è trattato d'un attacco suicida. I feriti sono 84. - E' salito ad almeno 42 morti, incluso un importante religioso sunnita conciliante verso il regime siriano di Bashar Al Assad, il bilancio dell'attentato compiuto contro una moschea nella zona nord di Damasco. Lo ha annunciato il ministero della Sanità. Secondo la polizia si è trattato d'un attacco suicida. I feriti sono 84.

Lo sceicco Mohammed Said Ramadan Al Buti, che aveva più di 90 anni, stava tenendo un sermone nella moschea Al Iman nel quartiere di Al Mazraa quando un attentatore suicida, secondo la televisione di Stato, si è fatto saltare in aria. Secondo l'ong Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) oltre allo sceicco hanno perso la vita almeno 15 fedeli, ma più tardi il ministero della Sanità di Damasco ha diffuso un bilancio di 42 morti e oltre 80 feriti.



Nei suoi sermoni Al Buti aveva preso più volte posizione contro i gruppi jihadisti sunniti che si battono contro il regime del presidente Assad, appartenente alla minoranza sciita degli Alawiti, e aveva invitato i ribelli a deporre le armi. Il capo della Coalizione nazionale siriana (opposizione), Ahmed Moaz al-Khatib, s'è comunque affrettato a condannare l'eccidio, e in particolare l'uccisione di Al Buti, come un'azione che la Coalizione nazionale "rigetta completamente".