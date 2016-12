Usa: colloqui per area libero scambio con Ue

foto Ap/Lapresse 01:00 - La Casa Bianca ha formalmente comunicato al Congresso il progetto di iniziare dei negoziati con l'Unione europea per istituire un'area di libero scambio, nell'intento di creare la più vasta alleanza commerciale e finanziaria mondiale per stimolare una nuova crescita economica. Per Washington si tratta di opportunità per l'export e per l'occupazione Usa. La prassi vuole che la comunicazione preceda di 90 giorni l'inizio dei colloqui. - La Casa Bianca ha formalmente comunicato al Congresso il progetto di iniziare dei negoziati con l'Unione europea per istituire un'area di libero scambio, nell'intento di creare la più vasta alleanza commerciale e finanziaria mondiale per stimolare una nuova crescita economica. Per Washington si tratta di opportunità per l'export e per l'occupazione Usa. La prassi vuole che la comunicazione preceda di 90 giorni l'inizio dei colloqui.

"Un accordo su standard elevati con l'Europa porterebbe molti benefici per l'economia Usa e Ue sia in termini di nuove opportunità di export che di creazione di nuovi posti di lavoro", ha dichiarato il rappresentante al Commercio Usa, Demetrios Marantis.



La tempistica di un simile passo, una volta approvata da tutte le istituzioni competenti, comunque, richiederebbe da uno a due anni. Tuttavia non mancano obiezioni all'operazione. In particolare c'è chi sottolinea una differenza tra le tariffe sulle due sponde dell'Atlantico. Proprio quelle particolarmente basse degli Stati Uniti hanno favorito finora lo sviluppo di settori come l'agricoltura e l'industria chimica, farmaceutica ed automobilistica. Una loro omologazione a quelle europee potrebbe far perdere questo vantaggio competitivo alle aziende americane. Il Centro studi per le politiche economiche di Londra stima che un accordo di libero scambio tra Usa e Ue potrebbe fruttare 119 miliardi di dollari all'anno all'Unione europea contro i 95 miliardi agli Stati Uniti.