La Corea del Sud sotto attacco hacker

I principali network sudcoreani e due delle maggiori banche del Paese hanno subito un maxi attacco hacker e sono stati oscurati. La polizia indaga sulla vicenda, ci sono speculazioni su una possibile aggressione lanciata dalla Corea del Nord, ma al momento non ci sono conferme.

Il cyberattacco ha colpito i tre pincipali canali televisivi del Paese, Kbs, Mbc e Ytn, e le banche Shinhan e Nonghyu. Uno dei network che fornisce connettività ai gruppi, Lg UPlus Corp, afferma che la home page del suo sito Web è stata sostituita con una pagina di rivendicazione dell'attacco da parte del "Whois Team", che mostra tre teschi e il messaggio "E' l'inizio del nostro movimento". Al momento, dicono gli investigatori, non ci sono prove su chi abbia lanciato l'attacco, anche se molti puntano l'indice contro la Corea del Nord.



La scorsa settimana, ha denunciato Pyongyang, anche molti siti ufficiali nordcoreani, tra i quali quello dell'agenzia ufficiale Kcna, hanno subito un attacco informatico "prolungato e intenso". Pyongyang aveva accusato Seul e Washington. I servizi segreti sudcoreani stimano che siano almeno 3mila i "cyber warrior" nordcoreani mobilitati per la guerra informatica.



E soltanto pochi giorni fa erano finiti nel mirino degli hacker anche alcuni personaggi degli Stati Uniti: da Beyoncé a Hillary Clinton, diverse personalità a stelle e strisce si erano viste derubare dati personali dai pirati informatici. Che non si erano fermati neanche davanti alla First Lady, Michelle Obama.