Spagna, 20 anni di abusi in scuola di karate

foto Ap/Lapresse 23:20 - Fernando Torres Baena, 56 anni, ex campione di karate spagnolo, è stato condannato a 302 ani di carcere per aver abusato sessualmente di allievi della sua scuola di arti marziali, tra cui minorenni, per quasi 20 anni. Il giudice di Las Palmas, nelle isole Canarie, nel pronunciare la sentenza, ha parlato di "vere e proprie orge, con ragazzi costretti ad avere rapporti sessuali con lui, ma anche fra di loro, senza distinzione di sesso, età o numero".

Abusi sessuali senza precedenti - L'uomo è stato giudicato colpevole di un "crimine continuato di abuso sessuale senza precedenti". Condannate anche la moglie di Torres Baena, Maria Josè Gonzales, a 148 anni, e un'altra istruttrice di karate, Yvonne Gonzales, a 126 anni di prigione. Le due donne sono colpevoli di aver partecipato all'organizzazione degli incontri sessuali e delle orge. Le vittime saranno risarcite con cifre che vanno dai 10.000 ai 50.000 euro.



La scuola come una setta - Il quadro terribile che è emerso dal processo ha mostrato, secondo il giudice, "un caso senza precedenti nella storia" della Spagna, mentre la scuola di arti marziali è stata descritta come "quasi una setta sessuale".



La denuncia di un'allieva - La storia agghiacciante venne allo scoperto nel 2010 quando, a febbraio, Fernando Torres Baena fu arrestato dopo la denuncia di una sua allieva. Schioccante la testimonianza di un'altra sua vittima, un bambino che ha detto che il maestro abusava di lui quando aveva 9 anni e mentre la madre stava morendo per una malattia. Secondo gli psichiatri nominati dal tribunale, l'uomo non soffre di nessuna malattia mentale, ma è un manipolatore con un ego smisurato.