Il Maryland dice basta alla pena di morte

foto Ap/Lapresse 00:29 - Sì della Camera dei Rappresentanti del Maryland alla legge che abolisce la pena di morte. La legge, già passata al Senato locale, è stata approvata con 82 sì e 56 no. Alla ratifica manca solamente la firma del governatore, il democratico Martin O'Malley, che tuttavia da anni si batte contro l'applicazione della pena capitale. Il Maryland diventa così il 18.mo Stato dell'Unione che rinuncia definitivamente al boia. - Sì della Camera dei Rappresentanti del Maryland alla legge che abolisce la pena di morte. La legge, già passata al Senato locale, è stata approvata con 82 sì e 56 no. Alla ratifica manca solamente la firma del governatore, il democratico Martin O'Malley, che tuttavia da anni si batte contro l'applicazione della pena capitale. Il Maryland diventa così il 18.mo Stato dell'Unione che rinuncia definitivamente al boia.

Martin O'Malley è stato uno degli autori del testo approvato oggi, dopo che gia' nel 2009 aveva fatto un primo tentativo del genere. L'ultima esecuzione di una condanna a morte in Maryland risale al 2005. Attualmente sono cinque i detenuti nel braccio della morte nelle carceri dello Stato. La nuova legge non ha carattere retroattivo, ma sono in molti a ritenere che con ogni probabilità il governatore O'Malley, che ne ha il potere, ora convertirà la loro condanna in ergastolo.



Da tempo ormai in tutti gli Stati Uniti il sostegno alla pena capitale sembra calare sensibilmente. Il numero delle condanne eseguite nel 2011 e 2012 ha raggiunto il record piu' basso, in calo del 75 per cento rispetto al 1996, secondo i dati del Centro di informazione sulla condanna a morte. Un fenomeno dovuto anche al fatto che tecniche di investigazione sempre più moderne hanno svelato errori giudiziari e salvato innocenti già condannati e in attesa dell' esecuzione. Ma anche al fatto che molti ne mettono in dubbi il potere deterrente, la giudicano molto costosa, e in molti casi anche venata di motivi razziali. Secondo uno studio diffuso in questi giorni dal criminologo Ray Paternoster, dell'Università del Maryland, gli afroamericani hanno il doppio delle probabilità rispetto ai bianchi di essere condannati a morte. ''Anno dopo anno - sottolinea invece da tempo il governatore O'Malley - gli Stati in cui c'è la pena di morte hanno avuto un numero di omicidi maggiore degli Stati dove invece la pena capitale non c'è''. Con il Maryland sono sei gli Stati che negli ultimi sei anni hanno detto basta: il Connecticut, l'Illinois, New Mexico, New York e New Jersey.