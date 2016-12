Famiglie ingannate, la Apple condannata

foto Ap/Lapresse 10:04 - Apple distribuirà 100 milioni di dollari in crediti iTunes per risolvere una disputa legale in cui è accusata di aver fatto pagare in modo improprio i bambini per i giochi sull'iPhone e l'Ipad. L'azione, avviata due anni fa, accusa Apple, di non aver messo a punto adeguati controlli per i genitori sui propri dispositivi per prevenire l'acquisto da parte dei bambini di funzioni extra nei giochi gratuiti nel 2010 e nel 2011. distribuiràper risolvere una disputa legale in cui è accusata di aver fatto pagare in modo improprio i bambini per i giochi sull'iPhone e l'Ipad. L'azione, avviata due anni fa, accusa Apple, di non aver messo a puntoper i genitorida parte dei bambini di funzioni extra nei giochi gratuiti nel 2010 e nel 2011.

In base al patteggiamento raggiunto, Apple offrirà un credito iTunes di 5 dollari per ognuno dei 23 milioni di account colpiti. Se il conto supera invece i 30 dollari, i genitori potranno ricevere rimborsi in contanti.