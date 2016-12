Egitto, esplode una mongolfiera: è strage

foto Ansa Correlati Il luogo dell'incidente 12:57 - Diciannove turisti stranieri sono morti dopo l'esplosione in volo di una mongolfiera a Luxor, in Egitto. Due i sopravvissuti secondo quanto rendono noto fonti della sicurezza del Paese. I superstiti, rimasti feriti e trasportati in ospedale, sono un britannico e il pilota, mentre le vittime sono nove cittadini di Hong Kong, tre britannici, due francesi, quattro giapponesi e una donna egiziana. - Diciannove turisti stranieri sono morti dopo l'esplosione in volo di una mongolfiera a Luxor, in Egitto. Due i sopravvissuti secondo quanto rendono noto fonti della sicurezza del Paese. I superstiti, rimasti feriti e trasportati in ospedale, sono un britannico e il pilota, mentre le vittime sono nove cittadini di Hong Kong, tre britannici, due francesi, quattro giapponesi e una donna egiziana.

Inizialmente le vittime erano 18, poi uno dei turisti britannici è morto in ospedale; l'altro ferito britannico, che nell'incidente ha perso moglie e figlio, dovrebbe invece essere dimesso a breve. Resta invece in gravi condizioni in pilota del pallone aerostatico.



Un pilota racconta: "I passeggeri si buttavano giù in fiamme" - "Si lanciavano dalla mongolfiera come sacchettini di carta in fiamme". Queste le parole del racconto del pilota di una mongolfiera che stava atterrando accanto a quella esplosa. Secondo la fonte le due mongolfiere appartengono alla stessa agenzia, una delle tante che opera in questo settore anche se non la principale. L'incidente, a suo parere, è avvenuto quando il gas contenuto nella bombola per creare il flusso di aria calda è fuoriuscito, incendiandosi. La situazione per i soccorritori si è ulteriormente aggravata perché i resti della mongolfiera in fiamme sono atterrati su campi di canna di zucchero che a loro volta hanno preso fuoco.



Non ci sono italiani tra le vittime - Dopo l'esplosione in volo, avvenuta a trecento metri d'altezza, la mongolfiera è precipitata nei campi di canna da zucchero a ovest della città di Luxor, che dista circa 500 chilometri dal Cairo. Tra le vittime non ci sono italiani.



Ritrovati tredici corpi - I cadaveri di tredici dei turisti sono stati trovati e portati nel principale ospedale della città, come dicono fonti locali, secondo cui le ricerche dei resti delle altre vittime sono ancora in corso su una vasta zona di campi di canna da zucchero. A bordo, hanno segnalato le stesse fonti, il numero massimo consentito di passeggeri è di venti.



Ministero: "Tour operator superò test" - Il ministro egiziano dell'aviazione civile, Wael el Maadawi, ha riferito che un comitato tecnico del ministero ha effettuato un'ispezione dal 13 al 15 febbraio presso il tour operator Skycruise, che ha organizzato il volo, superando i test. Madaawi ha spiegato che sono dieci le compagnie in Egitto che organizzano voli in mongolfiera.



Governatore vieta tutti i voli - Vietati tutti i voli di mongolfiera a Luxor. Lo ha deciso il governatore della regione, Ezzat Saad, dopo l'incidente di questa mattina.