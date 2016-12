La chiesa tedesca apre alla pillola abortiva

foto Ansa 15:40 - La conferenza episcopale tedesca ha dato il via libera alla somministrazione della pillola del giorno dopo nelle cliniche cattoliche nei casi di donne che abbiano subito violenza sessuale. L'ok dei vescovi è limitato ai casi in cui il farmaco evita la fecondazione e non provoca l'aborto. - Laha dato il via libera alla somministrazione dellanelle cliniche cattoliche nei casi di donne che abbiano subito. L'ok dei vescovi è limitato ai casi in cuie non provoca l'aborto.

La decisione è stata presa dall'assemblea che si è tenuta a Treviri. I vescovi tedeschi si allineano in questo modo alla posizione espressa giorni fa dal cardinale di Colonia Joachim Meisner, che ha autorizzato le strutture sanitarie cattoliche a prescrivere la pillola del giorno dopo, alle donne che siano state vittime di violenza sessuale.



La svolta della chiesa tedesca arriva dopo le polemiche sollevate dal caso di una donna che si è vista negare la possibilità di assumere la pillola del giorno dopo da due cliniche cattoliche di Colonia. La chiesa tedesca sottolinea anche che un cambiamento del genere è possibile grazie all'esistenza, oggi sul mercato, di prodotti farmaceutici che hanno effetti nuovi. E in questo scenario i vescovi specificano di aver autorizzato la pillola in grado di evitare la fecondazione, e non invece farmaci dagli effetti abortivi.