Nozze gay, primo sì dal Parlamento francese

foto Afp

11:32

- Primo passo decisivo della Francia verso il riconoscimento delle unioni omosessuali. L'Assemblea Nazionale ha approvato con 249 sì e 97 no l'articolo 1 della legge sul matrimonio per tutti che riguarda le nozze gay. In particolare, nel progetto di legge non c'è più la condizione di una diversità di sesso nella coppia che vuole sposarsi o adottare un bambino. Era questa una delle promesse del presidente François Hollande.