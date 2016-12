Usa, la guerra è sempre più digitale: via i soldati, ora il Pentagono arruola gli hacker

foto Ap/Lapresse 08:45 - Salgono negli Stati Uniti i timori per un attacco informatico. Così, mentre, complice l'austerity imposta dalla situazione economica, l'esercito è costretto a tagliare 20mila soldati, il Pentagono arruola 4mila hacker. Il numero di cyber specialisti al servizio di Washington è quintuplicato e ora si parla di un programma di formazione con borse di studio e stage per selezionare i migliori. - Salgono negli Stati Uniti i timori per un attacco informatico. Così, mentre, complice l'austerity imposta dalla situazione economica, l'esercito è costretto a tagliare 20mila soldati, il Pentagono arruola 4mila hacker. Il numero di cyber specialisti al servizio di Washington è quintuplicato e ora si parla di un programma di formazione con borse di studio e stage per selezionare i migliori.

La minaccia è più che fondata e a preoccupare gli Stati Uniti sarebbero in particolare le schiere di esperti al servizio di Cina e Russia. Pirati informatici in grado, con pochi click, di entrare nella rete del governo americano, ma anche di provocare vere e proprie stragi: dal deragliamento di un treno, al dirottamento di un aereo o all'inquinamento di un acquedotto.



Per questo il Pentagono non vuole restare a guardare. Secondo quanto rivelato dalla stampa locale, il team di cyber soldati creato tre anni fa sarebbe passato nelle ultime settimane da 900 a 4900 uomini. Molti di loro, con una ex carriera criminale nel mondo digitale che ora, ribadiscono fonti vicine alla sicurezza Usa, è solo un ricordo: "Si sono pentiti".