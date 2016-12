Sesso sul grattacielo, la nuova moda a Londra

foto Reuters 07:11 - E' la nuova moda a Londra: fare sesso a 300 metri d'altezza, nei bagni in cima al grattacielo Shard (il più alto della Gran Bretagna). "L'enorme vetrata che permette di vedere tutta la capitale e oltre è irresistibile", scrive il tabloid Sun. E nonostante il grattacielo non sia ancora aperto al pubblico, lo staff ha trovato prove inequivocabili degli incontri a luci rosse. Come mutandine da donna nei bagni degli uomini all'86esimo piano. - E' la nuova moda a Londra: fare sesso a 300 metri d'altezza, nei bagni in cima al grattacielo Shard (il più alto della Gran Bretagna). "L'enorme vetrata che permette di vedere tutta la capitale e oltre è irresistibile", scrive il tabloid Sun. E nonostante il grattacielo non sia ancora aperto al pubblico, lo staff ha trovato prove inequivocabili degli incontri a luci rosse. Come mutandine da donna nei bagni degli uomini all'86esimo piano.

L'edificio, che è stato inaugurato ma verrà aperto ufficialmente al pubblico solo il primo febbraio, ha già ospitato diversi eventi privati. "Figuriamoci quando qui sopra ci potrà venire chiunque, succederà di tutto", ha detto al Sun una fonte del personale dello Shard. "Il rischio è che sempre più coppie vogliano farlo qui sopra - ha aggiunto - e per questo si sta parlando, fin d'ora, di aumentare la sicurezza".



E' previsto infatti che, quando la struttura sarà a regime, tra impiegati negli uffici e turisti almeno 6mila persone passeranno per il grattacielo ogni giorno.



Secondo il Sun, fra i londinesi è nato una sorta di club nel quale possono entrare solo coloro che hanno osato fare sesso "in quota". Per farne parte serve non solo una buona dose di coraggio, ma anche i soldi per pagare i biglietti di ingresso al grattacielo: costo base di circa 30 euro, fino a 120 se proprio non si resiste e si vuole saltare la fila.



Ma per chi ancora non fa parte del club, non sarà facile trovare un posto: nei primi giorni di apertura si è già registrato il tutto esaurito. I dirigenti dello Shard, intanto, cercano di buttare acqua sul fuoco, anche perché stanno incontrando non pochi problemi ad affittare i costosissimi appartamenti del complesso residenziale. "Non c'è assolutamente la prova che qualcuno stia facendo sesso. Stiamo investigando il caso e i nostri legali sono già al lavoro", ha detto un portavoce.



Intanto, però, della nuova "moda" parlano anche i social network, e presto molti altri potrebbero salire in cima al palazzo per provare emozioni forti.