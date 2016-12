18:20

- Ha ucciso la nipotina di due anni, l'ha fatta a pezzi e poi l'ha cucinata in forno nella sua casa in un villaggio della Transbaikalia, nella Siberia orientale. A scoprire l'orrore è stata la madre della bambina (e sorella dell'orco) che, tornata da una visita ai vicini, non è più riuscita a trovare la piccina finché non ha trovato i resti nel forno. Il cannibale, un 34enne, ha confessato alla polizia di aver ucciso la piccola con un colpo alla testa.