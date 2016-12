Sembra una barzelletta, ma è proprio così. L’allarme non arriva dal solito passeggero in crisi di nervi, bensì dalla massima autorità in fatto di sicurezza e regolazione del volo, la FAA americana.

La Federal Aviation Administration ha emesso il 4 gennaio una circolare di allerta destinata alle linee aeree (Safety Alert for Operators): “Una recente analisi di dati dei voli mette in evidenza l’aumento degli errori di pilotaggio manuale”, è scritto nel documento. “I moderni aerei vengono sempre più pilotati con i sistemi di volo automatici, che consentono più precisione e cariche di lavoro più ridotti. Tuttavia – osserva la FAA prosegue – l’uso continuo dell’autopilota non gioca in favore della capacità di pilotare manualmente l’aeroplano”.

La Federal Aviation raccomanda dunque alle linee aeree di prevedere durante i voli alcuni momenti nei quali il comandante e il suo vice possano esercitarsi a fare veramente il loro lavoro: condurre il loro aeroplano senza delegare tutto al computer, per non dimenticarsi come si fa. Compiti a casa, dunque. Anzi, in cabina di pilotaggio, con i passeggeri a bordo.