Scrive a Putin per essere esentato dalla legge anti-adozioni Usa: le autorità lo fanno sparire

- Una lettera inviata direttamente al Cremlino, poi il silenzio. Di Maksim, 14 anni, gravemente handicappato e abbandonato alla nascita dalla sua famiglia, non si sa più nulla. A Putin aveva scritto di esentarlo dalla nuova legge che vieta l'adozione di bambini russi da parte di cittadini americani. "Sono in contatto con una coppia americana, mi vogliono bene". Maksim, che vive in un orfanotrofio, è inavvicinabile. Nascosto ai giornalisti, il computer sembra isolato. Ma dal Cremlino smentiscono: "Mai ricevuto lettere".

Ma se tutti, dal portavoce di Putin in giù, si affrettano a smentire è forte il sospetto che il bambino sia stato rinchiuso in una sorta di isolamento. Impossibile raggiungerlo per i giornalisti, mute le pagine frequentate abitualmente sui social network. Sul suo profilo solo un messaggio dal tono freddo: "Non fatemi domande sulla lettera a Putin. Il preside ha già risolto ogni cosa".

Nei post precedenti la foto dell'ultima visita di quelli che sarebbero dovuti diventare i suoi genitori. "Spero proprio che questo sia l'ultimo Natale che passo qui dentro. L'anno prossimo sarò qui". Poi una mappa di Woodstock, la residenza della coppia Usa con cui la pratica per l'adozione era in corso da quasi un anno.

Nella lettera, inviata dall'orfanotrofio di Cheliabinsk, si legge: "Da sette anni sono in contatto con una coppia americana che è venuta spesso a trovarmi. Mi vogliono bene. Mi offrono una casa e cure specifiche che qui non ho. Per me sono già i miei genitori. La prego presidente non mi faccia perdere questa occasione".

Un sogno che rischia di infrangersi contro la nuova legge, scattata come ritorsione contro la decisione di Washington di mettere al bando tutti i personaggi russi legati alla morte in carcere, avvolta dal muistero, di un giovane avvocato anti corruzione. Ma da Cremlino precisano che, probabilmente, le pratiche per l'adozione di Maksim potranno essere ultimate prima che scatti il divieto.