Profezia Maya, 500 arresti in Cina

foto Afp

08:56

- Sono più di cinquecento in Cina le persone arrestate perché accusate di essere membri di una setta religiosa catastrofista. Gli arresti sono stati eseguiti in diverse province del Paese. Gli esponenti della setta hanno diffuso volantini, manifesti, sms e messaggi su internet nei quali si annuncia per il 21 dicembre la fine del mondo prevista dalla cosiddetta profezia dei Maya.