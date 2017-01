foto Ap/Lapresse

- Il segretario di Stato americano Hillary Clinton ha cancellato il suo viaggio in Marocco previsto per questa settimana, un incontro cruciale per il futuro dell'opposizione siriana, a causa di un virus gastrointestinale. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato. Fino a lunedì si era parlato di un semplice rinvio di un giorno della partenza, ma è stato ora annunciato che al suo posto parteciperà all'incontro il viceministro Bill Burns.