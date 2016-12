foto Ap/Lapresse

07:01

- Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver condotto un test nucleare subcritico in un sito sotterraneo del Nevada, al fine di studiare il comportamento dei materiali nucleari senza ricorrere alla fissione. Il test, denominato "Polluce", ha avuto come obiettivo quello di raccogliere dati scientifici che "forniscano informazioni cruciali per assicurare la sicurezza e l'efficacia delle armi nucleari nazionali", hanno spiegato le autorità Usa.